Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп: сборы с Челестини сложные — много бега и тактики

Голкипер ПФК ЦСКА Владислав Тороп высказался о зимних сборах под руководством швейцарского главного тренера Фабио Челестини. Он отметил, что сейчас на тренировках много физической нагрузки и проработки тактических моментов.

«Сборы с Челестини тяжёлые — ребята много бегают, много тактики. Но это обычная ситуация, поэтому всё как всегда. С другими тренерами тяжело сравнивать, сборы всегда сложные. Здесь самое главное — стабильность и отсутствие травм, не пропускать ни одной тренировки и стараться впитывать всё, что даёт тренерский штаб», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

