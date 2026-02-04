Лиам Росеньор рассказал о составе «Челси» на ответный матч Кубка лиги с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о проблемах с составом перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (0:1, 2:4 по сумме двух встреч).

«Должен сказать, то, что Эстевао в свои 18 лет пережил что-то очень личное, слетал в Бразилию, вернулся обратно через два дня, убедился, что сможет сыграть в этом матче, — это говорит обо всём, что касается характера и духа, которые я хочу видеть в этой команде. И Коул [Палмер]. Коул показал невероятную игру на протяжении всех 90 минут в выходные, когда мы отыгрывались с «Вест Хэмом». Он жемчужина, мы должны беречь его и убедиться, что он готов. Но когда тот выходил на поле, его моменты были на высоте.

В общем, мы разочарованы тем, что не прошли дальше, хотя и против очень хорошей команды, но мы не можем позволить этой неудаче повлиять на наше будущее.

У Педру [Нету] и Риса [Джеймса] небольшие травмы. Они чувствовали боль сегодня вечером. Они отдают все силы, всегда готовы играть. Рис — невероятный капитан и лидер, Педру — выдающийся профессионал и игрок.

Доступность игроков всегда влияет на игровую систему. Система соперника, наш уровень физической подготовки, интенсивность наших игр. С «Вест Хэмом» мы боролись до 97-й минуты, пытаясь отыграться со счёта 0:2. Эмоции с «Наполи»… Учитываешь все эти факторы, чтобы дать себе наилучшие шансы на победу в матче», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».