Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах, упомянув Россию и Украину

Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах, упомянув Россию, Украину, а также геноцид в Палестине.

«Никогда, никогда в истории человечества у нас не было такой ясной информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит на Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру – в Судане, везде. Это всё происходит у нас на глазах. Хотим мы это видеть или нет – это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы», — приводит слова Гвардиолы онлайн-издание The Athletic.

С конца февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию на Украине.

Новости. Футбол
