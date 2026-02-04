Александр Елагин: от игры к игре «Челси» Росеньора смотрится всё интереснее

Российский комментатор Александр Елагин высказался об игре «Челси» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (0:1, 2:4 по сумме двух встреч).

«Росеньор и его «Челси» потерпели второе поражение, второе от «Арсенала» (оба — в Кубке лиги). Проигрывать неприятно, но, судя по выражению лица Лиама, он не особо расстраивался. Более того, думаю, что был доволен игрой своих ребят. Они пытались действовать с позиции силы, много атаковали, не тушуясь перед сильным соперником. Увы, не получилось. Да ещё в самой концовке пропустили голевую контратаку.

Однако, главное, что я вынес из этого матча в отношении «Челси» — за командой Росеньора интересно наблюдать. Причём вне зависимости от соперника она заточена на атаку, на победу. От игры к игре «Челси» Росеньора смотрится всё интереснее. Мне нравилось, как работал Мареска, но с Росеньором «Челси» обрёл устойчивость, уверенность в своих действиях. Здорово прибавил Энцо [Фернандес]. Сейчас в центре блистает не только Кайседо – в ряде матчей его затмевает Фернандес, чей диапазон действий просто поражает.

Поздравления «Арсеналу», который наконец-то с 2018-го впервые пробился в финал Кубка лиги и впервые под руководством Микеля Артеты», — написал Елагин в телеграм-канале.