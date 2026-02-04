Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дркушич ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопрос о своём будущем в клубе на фоне слухов о возможном уходе.

«Я игрок «Зенита», тренируюсь с командой. Наверное, я остаюсь тут, борюсь за место на поле в стартовом составе. А кого ставить — решение будет за тренером. Могу сказать, что этой зимой у меня были предложения из иностранного чемпионата», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что ПАОК готовит предложение о переходе Дркушича, поскольку не сумел договориться с «Зенитом» о покупке защитника Страхини Эраковича.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

Новости. Футбол
