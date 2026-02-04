Игорь Шалимов оценил дебютную игру Джона Джона за «Зенит»

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил игру полузащитника «Зенита» Джона Джона в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1). Для бразильского хавбека эта игра стала дебютной за сине-бело-голубых.

«Мне понравилось, как Джон Джон провёл игру. Он высокий, техничный. На меня произвёл впечатление. Интересно, на какой позиции он будет играть. Джон Джон может не только обыгрывать за счёт дриблинга, но и за счёт комбинационной игры. Футболист должен вписаться в игру «Зенита», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге, располагаясь на втором месте в турнирной таблице.