Игорь Шалимов оценил дебютную игру Джона Джона за «Зенит»

Игорь Шалимов оценил дебютную игру Джона Джона за «Зенит»
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил игру полузащитника «Зенита» Джона Джона в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1). Для бразильского хавбека эта игра стала дебютной за сине-бело-голубых.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Мне понравилось, как Джон Джон провёл игру. Он высокий, техничный. На меня произвёл впечатление. Интересно, на какой позиции он будет играть. Джон Джон может не только обыгрывать за счёт дриблинга, но и за счёт комбинационной игры. Футболист должен вписаться в игру «Зенита», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге, располагаясь на втором месте в турнирной таблице.

