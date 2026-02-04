«Только на ЧМ-2018 такое видел». Макаров сравнил атмосферу на футболе в России и Турции

Российский нападающий «Кайсериспора» Денис Макаров поделился впечатлениями от атмосферы футбола в Турции.

— Когда-нибудь приходилось в такой атмосфере играть?

— Со мной такое впервые в жизни. Прямо настоящий футбольный матч: идеальное поле, соперник из Лиги чемпионов, фанаты гонят своих с первой до последней минуты. Игра с такой командой в такой обстановке дорогого стоит.

— Антураж не сравнить с российскими стадионами?

— Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России — со «Спартаком» в «Лужниках». Тогда тоже собралось много народа, но поддержка всё-таки была не такая яростная, как у «Галатасарая». Здесь стадион гудит каждую секунду — у меня уши закладывало! — рассказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.