Гвардиола ответил, почему готов публично говорить о ситуации в России, Украине и Палестине

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему он готов публично обсуждать общественно-политические проблемы в России, Украине и Палестине.

«Ценю, что впервые за 10 лет один журналист спросил меня об этом. Похоже, вам не разрешают делать это по работе, не знаю. Но есть ли кто-то, кто видит происходящее по всему миру, кого это не трогает? Здесь речь не о том, правильно это или нет. Есть ли здесь кто-то, кого не затрагивает то, что происходит каждый день? Сегодня мы можем видеть происходящее в мире. Раньше мы этого не видели. Мне больно. Мне очень больно. Желать зла другой стране? Убиты тысячи невинных людей. Нет ничего сложнее, чем это…

Не могу представить, как можно не испытывать этих чувств, когда каждый день видишь фотографии отцов, матерей, детей, чьи жизни разрушены из-за того, что произошло. Как можно не испытывать хоть какой-то привязанности? Простите, я не могу этого понять», — приводит слова Гвардиолы онлайн-издание The Athletic.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета Подписаться в MAX