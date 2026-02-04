Тренер «Арсенала» Артета оценил значение выхода в финал Кубка лиги для команды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о значении выхода в финал Кубка английской лиги после победы в 1/2 финала в матчах с «Челси» (4:2 по сумме двух встреч).

«Ну, это лучшие витамины, которые мы можем получить, потому что играем каждые три дня. Но тот факт, что мы так усердно работаем, чтобы достичь этих моментов и пережить их вместе, это просто волшебно, потому что видишь радость, улыбки, энергию в раздевалке и у каждого, кто работает в клубе. Так что да, с нетерпением жду этого», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В финале «Арсенал» сыграет с победителем пары «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:2 в первом матче).