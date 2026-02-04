Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета оценил значение выхода в финал Кубка лиги для команды

Тренер «Арсенала» Артета оценил значение выхода в финал Кубка лиги для команды
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о значении выхода в финал Кубка английской лиги после победы в 1/2 финала в матчах с «Челси» (4:2 по сумме двух встреч).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

«Ну, это лучшие витамины, которые мы можем получить, потому что играем каждые три дня. Но тот факт, что мы так усердно работаем, чтобы достичь этих моментов и пережить их вместе, это просто волшебно, потому что видишь радость, улыбки, энергию в раздевалке и у каждого, кто работает в клубе. Так что да, с нетерпением жду этого», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В финале «Арсенал» сыграет с победителем пары «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:2 в первом матче).

Материалы по теме
«Арсенал» — в финале Кубка лиги! Засушили «Челси», а Хаверц устроил идеальную месть
«Арсенал» — в финале Кубка лиги! Засушили «Челси», а Хаверц устроил идеальную месть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android