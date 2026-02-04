Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб вернул все деньги

Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб вернул все деньги
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил трансфер полузащитника Жерсона. Хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2025 года, а в это трансферное окно был продан в «Крузейро».

«Каждый игрок по-своему воспринимает вызов. «Зенит» был для Жерсона вызовом, поэтому он к нам и перешёл. Но так получилось, что мы совсем мало поработали. А потом Жерсон получил ещё один вызов, но уже в Бразилии, который он посчитал для себя интересным. Клуб пошёл ему навстречу.

Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо — неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.

Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Ни у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушёл бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги», — сказал де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Канищев: практика с Жерсоном показала — бразильская диаспора в «Зените» помогает не всем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android