Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб вернул все деньги

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил трансфер полузащитника Жерсона. Хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2025 года, а в это трансферное окно был продан в «Крузейро».

«Каждый игрок по-своему воспринимает вызов. «Зенит» был для Жерсона вызовом, поэтому он к нам и перешёл. Но так получилось, что мы совсем мало поработали. А потом Жерсон получил ещё один вызов, но уже в Бразилии, который он посчитал для себя интересным. Клуб пошёл ему навстречу.

Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо — неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.

Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Ни у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушёл бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги», — сказал де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.