«Победа всегда приятна». Тренер «Крыльев» Адиев — о контрольном матче с «Торпедо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1).

— Магомед Мусаевич, поздравляем с первой победой в 2026 году. Первая игра на сборах. Насколько в таких матчах вообще важен счёт?

— Для нас абсолютно он неважен, мы на этом вообще не акцентируем внимание. Есть много вещей, на которых мы хотим сконцентрироваться, но в любом случае победа всегда приятна.

— Акцент был на физическую подготовку на первом сборе. Хватило ли сегодня именно физики?

— Ну, вы знаете, да, мы большой объём и беговой, и силовой работы проводим. На втором сборе она тоже присутствует, но уже больше таких игровых взаимодействий. Поэтому, конечно же, ребятам на сегодняшний день довольно-таки тяжело, это в игре видно. Да, у нас есть отрезки, где мы неплохо взаимодействуем, потом выпадаем из игры. Но, опять же, это подготовительные сборы, в принципе, это было ожидаемо, — сказал Адиев в интервью клубной пресс-службе.