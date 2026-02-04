Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Тренер «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему с «Торпедо» сыграли 120 минут

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1). Встреча прошла в формате из 120 минут.

— Чем обусловлено решение сыграть сегодня 120 минут? Тем, что отменилась первая контрольная игра?
— Да, мы, конечно, в этом плане запаздываем. На первом сборе были такие дожди, где мы не смогли провести свою игру, поэтому сейчас надо хотя бы с теми соперниками, которые мы запланировали, хотя бы игровое время больше добавлять. И сегодня было решение, чтобы ребята уже по 60 минут каждый сыграл», — сказал Адиев в интервью клубной пресс-службе.

