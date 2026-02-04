Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Крыльев Советов» Адиев оценил игру новичков в первом контрольном матче на сборах

Тренер «Крыльев Советов» Адиев оценил игру новичков в первом контрольном матче на сборах
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался об игре новичков в контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Рахманович – 79'     1:1 Камара – 85'     2:1 Игнатенко – 102'    

— Сегодня сыграли Дани Фернандес, Кирилл Столбов, Джеффри Чинеду. Как оцените их дебют за нашу команду?
— Нормально, нормально. Первый матч он всегда тяжёлый, особенно… Ещё раз говорю, на подготовительных сборах, когда ты большой объём работы такой черновой, беговой делаешь, понятно, футболисты не в оптимальной форме. Но, в принципе, для первого раза довольно-таки неплохо. И Кирилл, можно сказать, для первого раза более хорошо.

Дани… Я знаю его возможности, поэтому здесь надо понять, в какой позиции Дани мы будем использовать. Опять же, есть две позиции, где мы думаем, но как будет с Рассказовым взаимодействовать, потом в следующей игре посмотрим, как он с центральным защитником будет. Такие задачи.

А Чинеду, конечно, уже два месяца не то чтобы без игровой практики, без тренировочного процесса, без мячей. Ему намного тяжелее, чем остальным ребятам. Ну, всё равно, считаю, нормально, — сказал Адиев в интервью клубной пресс-службе.

