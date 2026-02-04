Бубнов отреагировал на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Там (на конгрессе ФИФА. — Прим. «Чемпионата») этот вопрос даже на повестке дня стоять не будет. Это совершенно точно. Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может. Все виноваты, на всех кивают, чтоб русские никаких претензий не имели, понимаешь, в чём дело? Поэтому я обращаюсь к своему человеку, он мне давно говорил и предупредил, что это (Инфантино. — Прим. «Чемпионата») за человек, какая у него политика. Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».