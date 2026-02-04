Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» друг с другом:

Кубок лиги, 1/2 финала, 13 января 2026 года, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2;
АПЛ, 12-й тур, 22 ноября 2025 года, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1;
АПЛ, 25-й тур, 15 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:0;
АПЛ, 6-й тур, 18 сентября 2024 года, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:1;
Кубок Англии, 1/4 финала, 16 марта 2024 года, ««Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0

С историей личных встреч «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

