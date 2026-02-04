«Мы всё ещё верим». Тренер «Ньюкасла» Хау — об ответном матче Кубка лиги с «Ман Сити»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (первый матч — 0:2). Встреча состоится сегодня, 4 февраля.

«Второй гол в первой игре стал для нас большим разочарованием, забитый так поздно, но мы всё ещё верим. Верим, что у нас есть игроки, способные выступить на любом стадионе мира и забить голы.

В целом команда настроена. Это будет невероятно сложная задача, нет более сложной, чем выездной матч с «Манчестер Сити», но мы верим в себя и приложим все усилия.

Часть игры с «Ливерпулем», первые 30-35 минут, была действительно сильной. С «ПСЖ» мы показали сильную игру на протяжении всего матча, за исключением первых 20 минут. Если соединить это, у нас будет отличный шанс.

Во-первых, мы должны попытаться выиграть. Если у нас будет такой настрой, постараемся привести в порядок все аспекты нашей игры и атаковать. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».