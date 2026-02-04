Турецкий журналист: с приходом Дурана в «Зенит», атака команды превратится в адское оружие

Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммет Думан высказался о возможном переходе нападающего Джона Дурана из турецкого «Фенербахче» в российский «Зенит» на правах аренды.

«Думаю, Джон Дуран откроет новую главу в «Зените» и станет настоящим достоянием команды. Время, проведённое в «Фенербахче», сделало его ещё сильнее. Теперь он готов к новым испытаниям. Джон Дуран — мощный футболист. Все восхищаются его ударами левой ногой. Дуран был одним из самых быстрых игроков в Суперлиге. Его скорость была как у машины смерти для защитников соперника. Его рост, телосложение и скорость свидетельствуют о неоспоримом потенциале. Им чрезвычайно сложно управлять. Он быстро адаптируется к стилю игры в чемпионате России. Телосложением Дуран напоминает бывшую звезду «Зенита» Халка. Болельщикам «Зенита» стоит приготовиться увидеть нового и более быстрого Халка. Дуран не проявляет признаков усталости и постоянно стремится создавать угрозу в штрафной площади.

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака сложатся с ним отличные отношения. «Зенит» обычно играет по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Джон Дуран может ещё больше продемонстрировать свой талант в этой схеме. Новичок «Зенита» Джон Джон — один из лучших игроков, из которых Дуран потенциально мог бы играть. Кроме того, скорость вингера Луиса Энрике ещё больше повысит результативность Джона Дурана. Дуран станет важным игроком в чемпионской гонке «Зенита». «Краснодар», который сейчас лидирует в чемпионате, будет сожалеть о решении «Зенита» подписать Джона Дурана. Атака «Зенита» превратилась в адское оружие. Джону Дурану нужно сохранять душевные силы, чтобы не поддаться давлению, с которым он сталкивается в «Фенербахче». Дуран — игрок, который легко реагирует на критику, но никогда не идёт на компромисс в своих амбициях. Он с нетерпением ждёт своего первого матча, чтобы раскрыть свой потенциал», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.