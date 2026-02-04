Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов — о том, что Кариока завершил карьеру: слава тебе, Господи

Бубнов — о том, что Кариока завершил карьеру: слава тебе, Господи
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что бывший защитник «Спартака» Рафаэль Кариока завершил профессиональную карьеру. Во время выступлений бразильца за красно-белых Бубнов неоднократно критиковал Кариоку, зачастую оценивая его игру фирменной «двойкой».

— Кариока карьеру завершил, слышали?
— Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова. — Прим. «Чемпионата»).

— Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?
— Да? Ну, здесь может сделать.

— И назвать её «Двойка». Есть «Десятка», будет «Двойка».
— Да, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

