Бубнов — о том, что Кариока завершил карьеру: слава тебе, Господи

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что бывший защитник «Спартака» Рафаэль Кариока завершил профессиональную карьеру. Во время выступлений бразильца за красно-белых Бубнов неоднократно критиковал Кариоку, зачастую оценивая его игру фирменной «двойкой».
— Кариока карьеру завершил, слышали?
— Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова. — Прим. «Чемпионата»).
— Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?
— Да? Ну, здесь может сделать.
— И назвать её «Двойка». Есть «Десятка», будет «Двойка».
— Да, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».