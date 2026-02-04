В Турции объяснили неудачи потенциального новичка «Зенит» Дурана в «Фенербахче»

Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммет Думан объяснил, почему колумбийский форвард Джон Дуран не смог проявить себя в «Фенербахче», за который выступал на правах аренды из «Аль-Насра». Сейчас Дурана активно связывают с «Зенитом».

«Джон Дуран, на которого «Фенербахче» возлагал большие надежды, собирается перейти в «Зенит». Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время. «Зенит» выплатит Джону Дурану около € 3,5 млн из зарплаты до июня, а оставшуюся сумму покроет «Аль-Наср». Дуран провёл за «Фенербахче» 21 официальный матч, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Это выступление стало полным разочарованием как для клуба, так и для болельщиков. Джон Дуран пропустил в общей сложности 11 матчей за «Фенербахче» из-за травм, что вызвало много критики со стороны болельщиков. Частые травмы бедра Джона в последние годы вызывают вопросы. В последнее время Дуран интенсивно работает над тем, чтобы оставить все эти проблемы позади и вернуться к своим славным дням, как это было во время его пребывания в «Астон Вилле». Джон Дуран работал с такими топ-специалистами, как Унаи Эмери, Стефано Пиоли и Жозе Моуринью и всегда заслуживал их похвалы. Джон Дуран — ценный футболист с прекрасным характером в этом отношении. Одной из главных причин перехода Дурана в «Фенербахче» был Жозе Моуринью. Моуринью особо настаивал на его подписании. Джон сказал тогда по поводу трансфера: «Моё общение с Жозе Моуринью началось в Колумбии ещё до того, как я приехал сюда. Поговорил с ним, и он хотел, чтобы я перешёл. Моуринью — один из величайших в истории мирового футбола. Очень рад, что поработал с ним. Моуринью — величайший тренер, с которым я когда-либо работал!» Хаос, царивший в «Фенербахче» во время руководства Моуринью, существенно повлиял на игру Джона Дурана.

Затем Дуран изо всех сил пытался приспособиться к стилю игры Тедеско и в большинстве матчей был неэффективен. К сожалению, он не смог справиться с давлением турецких болельщиков. В последнее время непоследовательная игра Дурана вызвала повышенную критику. Доменико Тедеско поговорил с ним наедине и попытался повысить его мотивацию, но Джон не оправдал ожиданий. Он завоевал сердца болельщиков «Фенербахче», забивая голы в матчах топ-уровня с такими командами, как «Галатасарай» и «Бешикташ», но неспособность сохранить эту хорошую игру вызвала проблемы. Болельщики «Фенербахче» думали, что Дуран станет хорошим соперником для Осимхена, но, к сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Однако было бы несправедливо возлагать всю вину на Джона Дурана. К сожалению, вингеры «Фенербахче» Керем Актюркоглу и Асенсио не смогли постоянно снабжать Дурана. Талиска действовал чуть более согласованно с ним. Верю, что Джон станет силой, с которой придётся считаться, если вокруг него будут игроки, которые смогут доставлять до него мячи», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.