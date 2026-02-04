Дивеев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо». Игра проходила 3 февраля и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33' 1:1 Бителло – 59' 2:1 Нино – 76'
«В таких играх говорят, что результат неважен, но всё же побеждать всегда приятно! Как и приятно видеть болельщиков, которые болеют за нас вдали от дома. Спасибо вам! Всех с победой над «Динамо»! А сегодня мы уже провели тренировку и восстанавливаем силы», — написал Игорь Дивеев в своём телеграм-канале.
В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.
Комментарии
