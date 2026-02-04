Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дивеев прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо». Игра проходила 3 февраля и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«В таких играх говорят, что результат неважен, но всё же побеждать всегда приятно! Как и приятно видеть болельщиков, которые болеют за нас вдали от дома. Спасибо вам! Всех с победой над «Динамо»! А сегодня мы уже провели тренировку и восстанавливаем силы», — написал Игорь Дивеев в своём телеграм-канале.

В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.

Новости. Футбол
Все новости

