Клисман Цаке рассказал, как согласился на переход в «Ахмат»

Албанский защитник грозненского «Ахмата» Клисман Цаке рассказал о переходе в клуб из «Шкендии» из Северной Македонии.

— Для меня очень важно продолжить традицию успешного выступления албанцев в Грозном. Беким Балай, Одисе Роши, Бернард Бериша — эти ребята оставили яркий след в истории команды. Я общался с ними перед переходом. Они максимально позитивно отзывались о клубе. Рассказали мне все нюансы про атмосферу в команде, про профессиональный подход к каждой мелочи. Такие рекомендации, конечно, быстро убедили меня, что стоит согласиться на предложение «Ахмата».

— Поделись, пожалуйста, деталями своего трансфера в «Ахмат».

— Об интересе ко мне я узнал через агента. Хотел перебраться в сильную команду из интересного чемпионата. И вариант с «Ахматом» меня полностью устроил, ведь здесь совпало сразу несколько факторов: амбициозный проект, позитивная история с другими албанцами, близкий менталитет. Все вместе сложилось в очень быстрое принятие решения с моей стороны, — приводит слова Цаке официальный сайт клуба.