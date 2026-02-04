Защитник «Ахмата» Клисман Цаке назвал свои сильные стороны

Албанский защитник грозненского «Ахмата» Клисман Цаке ответил на вопрос о своих сильных сторонах.

— Какие сильные стороны в себе, как в футболисте, ты бы отметил?

— Конечно, самое важное для меня — это футбол. Я комфортно чувствую себя на позиции центрального защитника. В этом амплуа в клубе уже есть классные игроки. Конкуренция — это здорово, уверен, у меня будет шанс показать себя. Считаю своими сильными качествами правильный выбор позиции, работу с мячом. Не менее важен мой неуступчивый характер, неважно, какой счёт, сколько минут до финального свистка, я всегда буду бороться и никогда не сдамся, — приводит слова Цаке официальный сайт клуба.