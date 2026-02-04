Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Клисман Цаке назвал свои сильные стороны

Защитник «Ахмата» Клисман Цаке назвал свои сильные стороны
Комментарии

Албанский защитник грозненского «Ахмата» Клисман Цаке ответил на вопрос о своих сильных сторонах.

— Какие сильные стороны в себе, как в футболисте, ты бы отметил?
— Конечно, самое важное для меня — это футбол. Я комфортно чувствую себя на позиции центрального защитника. В этом амплуа в клубе уже есть классные игроки. Конкуренция — это здорово, уверен, у меня будет шанс показать себя. Считаю своими сильными качествами правильный выбор позиции, работу с мячом. Не менее важен мой неуступчивый характер, неважно, какой счёт, сколько минут до финального свистка, я всегда буду бороться и никогда не сдамся, — приводит слова Цаке официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Клисман Цаке рассказал, как согласился на переход в «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android