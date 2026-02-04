Скидки
Защитник «Ахмата» Клисман Цаке рассказал о происхождении своего имени

Албанский защитник грозненского «Ахмата» Клисман Цаке ответил на вопрос о происхождении его имени.

— Какое происхождение у твоего имени? Оно кажется необычным...
— С самого рождения мне суждено было стать футболистом. Меня назвали Клисман, это вдохновлено знаменитым немецким нападающим Юргеном Клинсманом. Мой брат был футболистом, так что эта игра окружала меня и преследовала всюду, даже после тренировок я продолжал играть на уличных площадках с другими детьми. У меня брат Матеус, я Клисман… Да уж, сборная Германии и её успехи в 90-х серьёзно повлияли на мою семью, — приводит слова Цаке официальный сайт клуба.

