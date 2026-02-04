Защитник Клисман Цаке высказался об адаптации в «Ахмате»

Албанский защитник грозненского «Ахмата» Клисман Цаке рассказал об адаптации в новом для себя клубе.

— Подведи итоги своих трех недель в «Ахмате».

— Я всё больше адаптируюсь в команде. У меня классные партнёры на поле, вместе мы проходим через серьёзные нагрузки на сборах, тренерский штаб поддерживает высокий темп, это обязательно поможет нам в официальных матчах. Хотя порой я едва успеваю восстановиться, мышцы утомляются, а нагрузка и не думает снижаться. Но это всё на пользу, сборы для того и нужны, — приводит слова Цаке официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом 26-летнего Клисмана Цаке была «Шкендия» из Северной Македонии.