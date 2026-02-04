Скидки
Ливай Гарсия рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Хуана Карседо

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал об изменениях в команде под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, который возглавил красно-белых в январе 2026 года.

— Что принципиально нового вы почувствовали в тренировках с приходом Карседо?
— В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия. С приходом тренерского штаба появилось что‑то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия. Надеюсь, это принесёт нам удачи и позволит побеждать, — приводит слова Гарсии «Матч ТВ».

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге, занимая шестое место в турнирной таблице.

