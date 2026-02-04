Скидки
Главная Футбол Новости

«Арсенал» нацелился на Леона Горецку

«Арсенал» нацелился на Леона Горецку
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка, который по окончании сезона станет свободным агентом, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах немецкого хавбека заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает издание Bayern Insider в соцсетях.

Отмечается, что сам Горецка уверен, силовой английской футбол подойдёт ему. Леон намерен доиграть сезон в «Баварии» и отправится в Англию.

В нынешнем сезоне Леон провёл 28 матчей на клубном уровне и забил один гол. Действующий контракт полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Он выступает за «Баварию» с 2018 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 15 млн.

