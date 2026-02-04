В «Сочи» объяснили отсутствие Максима Мухина на сборе в Турции

В пресс-службе «Сочи» объяснили отсутствие опорного полузащитника Максима Мухина на сборе команды в Турции. Мухин выступает за «Сочи» на правах аренды с лета 2025 года.

«Максим Мухин не полетел с командой на сборы в Турцию, так как восстанавливается от мышечной травмы по индивидуальной программе в Сочи», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе клуба.

Права на Мухина принадлежат ЦСКА. В нынешнем сезоне Максим провёл 14 матчей на клубном уровне и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,3 млн. Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до лета 2027-го.