Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду рассматривал возможность расторжения контракта с «Аль-Насром» — источник

Криштиану Роналду рассматривал возможность расторжения контракта с «Аль-Насром» — источник
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разочарован сложившейся ситуацией в клубе и рассматривал возможность расторжения своего контракта, сообщает The Touchline в социальной сети X. По данным источника, Роналду считает, что его влияние в «Аль-Насре» снизилось, что его мнение больше не имеет веса при принятии ключевых решений.

Ранее сообщалось, что Криштиану чувствует себя несчастным в саудовском клубе. Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего, ранее выступавшего за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Спортинг», в € 12 млн.

