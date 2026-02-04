Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Хлынул секонд-хенд». Орлов — о первой волне легионеров в российском футболе

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о первом наплыве легионеров из дальнего зарубежья в российском футболе. Массовость эта тенденция стала приобретать в конце 1990-х годов, когда в российские команды стали переходить иностранцы. Орлов отметил невысокий уровень первых легионеров РПЛ и объяснил, почему так получилось.

«Хлынул секонд-хенд. Потому что непонятные никому агенты толкали своим никому непонятных игроков (смеётся)», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в ближайшие годы в РПЛ планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров по инициативе министерства спорта.

