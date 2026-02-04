«Почва уже подготовлена». Орлов — о возвращении России на международные турниры

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Дюков в новогоднем поздравлении говорил: «Уверен, в 2026 году нас возвратят в большой футбол». Может, конструкция немного другая была, но на самом деле так [по смыслу]. И вот он же общается с тем же Инфантино. Значит, уже почва подготовлена», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».