В Саудовской Аравии появились ироничные объявления о пропаже Криштиану Роналду

На некоторых улицах Саудовской Аравии появились ироничные объявления о пропаже португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X. По данным источника, текст в объявлении гласит, что на фото изображён «40-летний мужчина, который вынужден безутешно плакать, пока его разыскивает семья».

Фото: The Touchline

Ранее появилась информация, что Криштиану рассматривал возможность расторжения своего контракта с клубом. Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 12 млн.