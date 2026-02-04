Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Томи» и «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд — 2026, ежегодного международного футбольного турнира для ветеранов (старше 35 лет).

«Скоро стартует самый главный праздник футбольной ностальгии — 18-й Кубок Легенд. Для меня большая честь находиться в коллективе тех, кто творил историю российского футбола.

У нас в группе «Локомотив» и ЦСКА. Но все шесть команд конкурентоспособные. Составы впечатляют. Мы ещё ждём подкрепления в нашей команде. Будем бороться за трофей», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

