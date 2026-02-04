Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Погребняк: у «Зенита» в нападении Соболев, но ему нужен напарник

Погребняк: у «Зенита» в нападении Соболев, но ему нужен напарник
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк полагает, что сине-бело-голубым необходимо усилить линию атаки. В это трансферное окно «Зенит» продал форварда Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Атакующая линия «Зенита» требует усиления. Эту тему обсуждают все кому не лень. У «Зенита» в нападении Соболев, но ему нужен напарник. Кассьерра покинул команду. Читаем новости, сейчас ведутся переговоры со многими футболистами. Не сомневайтесь, что «Зенит» усилится и будет конкурентоспособен. В этом году за чемпионство поборются с «Краснодаром», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

