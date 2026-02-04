Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Довольно уверенная победа». Андрей Мостовой — о матче «Зенита» с «Динамо»

«Довольно уверенная победа». Андрей Мостовой — о матче «Зенита» с «Динамо»
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— У группы игроков, в которой вы были, была сложная задача — победить, счёт был 1:1. Как это было?
— Да, мы как раз вышли в тот момент, когда команда пропустила. Мы все понимали, что нужно выиграть, хоть это и товарищеский матч. Всё равно приятно выигрывать — для уверенности, для команды это хорошо. У «Динамо» тоже вышли ребята более молодые. Может быть, поэтому чуть полегче нам было в этом плане. Думаю, в целом мы контролировали ход встречи, по крайней мере в то время, которое мы на поле провели. Довольно уверенная победа, хоть и не по счёту, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

