«Довольно уверенная победа». Андрей Мостовой — о матче «Зенита» с «Динамо»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

— У группы игроков, в которой вы были, была сложная задача — победить, счёт был 1:1. Как это было?

— Да, мы как раз вышли в тот момент, когда команда пропустила. Мы все понимали, что нужно выиграть, хоть это и товарищеский матч. Всё равно приятно выигрывать — для уверенности, для команды это хорошо. У «Динамо» тоже вышли ребята более молодые. Может быть, поэтому чуть полегче нам было в этом плане. Думаю, в целом мы контролировали ход встречи, по крайней мере в то время, которое мы на поле провели. Довольно уверенная победа, хоть и не по счёту, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».