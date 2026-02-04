Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает

Александр Бубнов: сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России в период отстранения от международных турниров не нужна.

— Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Потому что когда нам разрешат играть, у нас будет два года на подготовку к чемпионату мира или Европы. И этого будет достаточно.

— А где же Валерию Карпину работать?
— Где… В Эстонии, блин. Пускай уезжает в Эстонию. Он уже наработал. В «Динамо»-то. Вы вообще должны все его ненавидеть. Вы и ненавидите.

— Ну, нет, я нормально отношусь. Не получилось, бывает у всех.
— Ну да, там у многих не получалось, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов отреагировал на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android