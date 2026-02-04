Александр Бубнов: сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России в период отстранения от международных турниров не нужна.

— Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Потому что когда нам разрешат играть, у нас будет два года на подготовку к чемпионату мира или Европы. И этого будет достаточно.

— А где же Валерию Карпину работать?

— Где… В Эстонии, блин. Пускай уезжает в Эстонию. Он уже наработал. В «Динамо»-то. Вы вообще должны все его ненавидеть. Вы и ненавидите.

— Ну, нет, я нормально отношусь. Не получилось, бывает у всех.

— Ну да, там у многих не получалось, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».