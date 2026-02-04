Погребняк: на месте Сауся остался бы в «Балтике», а летом перешёл в топовую команду

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики» в московский «Спартак» в январе 2026 года.

«Я против переходов, когда чемпионат ещё не закончен. У тебя всё хорошо складывается в «Балтике». Команда идёт в призёрах, тебе доверяет тренер. Сейчас понятно, что «Спартаку» нужен результат. Как Саусь усилит команду, пока непонятно. У них новый тренер испанец, который 100% Сауся не знает. Тут рисковый шаг. На его месте остался бы в «Балтике», а летом перешёл в топовую команду», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.