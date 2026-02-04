Орлов назвал самую интересную пару в стыковых матчах Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов. Он выделил самую интересную пару на этапе стыковых игр — это противостояние мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики».

«Жеребьёвка замечательная. В стыковых матчах самая интересная борьба будет в паре «Реал» — «Бенфика». Всё-таки показал Моуринью, что тактик он великолепный, как и был. А ещё мы болеем за вратаря Хайкина из «Будё-Глимт», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила «Реал» со счётом 4:2. Первая встреча команд в раунде плей-офф состоится 17 февраля, ответная — 25 февраля.