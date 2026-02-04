Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов назвал самую интересную пару в стыковых матчах Лиги чемпионов

Орлов назвал самую интересную пару в стыковых матчах Лиги чемпионов
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов. Он выделил самую интересную пару на этапе стыковых игр — это противостояние мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики».

«Жеребьёвка замечательная. В стыковых матчах самая интересная борьба будет в паре «Реал» — «Бенфика». Всё-таки показал Моуринью, что тактик он великолепный, как и был. А ещё мы болеем за вратаря Хайкина из «Будё-Глимт», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила «Реал» со счётом 4:2. Первая встреча команд в раунде плей-офф состоится 17 февраля, ответная — 25 февраля.

Материалы по теме
«Почва уже подготовлена». Орлов — о возвращении России на международные турниры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android