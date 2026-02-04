Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал, как Хуан Карседо настраивал команду на игру с «Пюником»
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» показала, как главный тренер команды Хуан Карседо настраивал игроков на товарищескую игру с армянским «Пюником». В числе прочего испанец заявил, что красно-белые должны побеждать в каждом матче. Также Карседо попросил капитана «Спартака» Романа Зобнина завести партнёров кричалкой: «Один за всех — и все за одного».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Гарсия – 60'     2:0 Бонгонда – 84'    

Встреча между «Спартаком» и «Пюником» прошла накануне, 4 февраля. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды 29 очков. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков после 18 игр.

