«Спартак» показал, как Хуан Карседо настраивал команду на игру с «Пюником»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, как главный тренер команды Хуан Карседо настраивал игроков на товарищескую игру с армянским «Пюником». В числе прочего испанец заявил, что красно-белые должны побеждать в каждом матче. Также Карседо попросил капитана «Спартака» Романа Зобнина завести партнёров кричалкой: «Один за всех — и все за одного».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Гарсия – 60' 2:0 Бонгонда – 84'
Встреча между «Спартаком» и «Пюником» прошла накануне, 4 февраля. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды 29 очков. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков после 18 игр.
