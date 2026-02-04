«Спартак» показал, как Хуан Карседо настраивал команду на игру с «Пюником»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, как главный тренер команды Хуан Карседо настраивал игроков на товарищескую игру с армянским «Пюником». В числе прочего испанец заявил, что красно-белые должны побеждать в каждом матче. Также Карседо попросил капитана «Спартака» Романа Зобнина завести партнёров кричалкой: «Один за всех — и все за одного».

Встреча между «Спартаком» и «Пюником» прошла накануне, 4 февраля. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды 29 очков. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков после 18 игр.