Нападающий «Зенита» Мостовой: с «Краснодаром» интересно будет

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится 6 февраля.

— Если рассуждать логически, наверное, с «Краснодаром» побольше игрового времени у вас будет. Чего ожидаете от этого матча?

— Нам сразу сказали, да, что в следующем матче, скорее всего, 60-30 минут отыграем. С «Краснодаром» в последние годы у нас идёт борьба за чемпионство, поэтому интересно будет.

— Если следили, у них вчера три красные карточки в матче с ЦСКА было.

— Честно говоря, игру не смотрел, но результат знаю — 2:2, и по пенальти проиграли. И красные, и жёлтые, да, там три удаления было, но у нас тоже весело было в конце (улыбается). Видите, хоть и товарищеский турнир, но напряжение как в чемпионате идёт. Все стараются, играют на полную, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».