Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Мостовой: с «Краснодаром» интересно будет

Нападающий «Зенита» Мостовой: с «Краснодаром» интересно будет
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится 6 февраля.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если рассуждать логически, наверное, с «Краснодаром» побольше игрового времени у вас будет. Чего ожидаете от этого матча?
— Нам сразу сказали, да, что в следующем матче, скорее всего, 60-30 минут отыграем. С «Краснодаром» в последние годы у нас идёт борьба за чемпионство, поэтому интересно будет.

— Если следили, у них вчера три красные карточки в матче с ЦСКА было.
— Честно говоря, игру не смотрел, но результат знаю — 2:2, и по пенальти проиграли. И красные, и жёлтые, да, там три удаления было, но у нас тоже весело было в конце (улыбается). Видите, хоть и товарищеский турнир, но напряжение как в чемпионате идёт. Все стараются, играют на полную, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Огненный матч ЦСКА и «Краснодара»! Четыре гола, три удаления и серия пенальти. Видео
Огненный матч ЦСКА и «Краснодара»! Четыре гола, три удаления и серия пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android