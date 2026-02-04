Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Погребняк назвал команду РПЛ, которая может удивить весной

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк назвал команду Мир Российской Премьер-Лиги, которая может удивить весной. Он выделил калининградскую «Балтику», которая ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Весной сюрприз может преподнести «Балтика». Команда мне не чужая, слежу за ней. Импонирует работа тренера. Желаю «Балтике» оказаться в тройке», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне лидером Российской Премьер-Лиги является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», замыкает тройку лидеров «Локомотив».

Новости. Футбол
