Стал известен стартовый состав «Ростова» на контрольный матч с «Ноа»

Сегодня, 4 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ростов» и армянский «Ноа». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 мск.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Ноа» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда заработала 23 очка за 14 игр. На первой строчке находится «Арарат-Армения», у клуба 34 очка.