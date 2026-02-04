Скидки
Вратарь ЦСКА Тороп: Лусиано Гонду умеет всё. Надеюсь, травмы обойдут его стороной

Голкипер московского ПФК ЦСКА Владислав Тороп высказался о новичке армейского клуба Лусиано Гонду. Аргентинский форвард перебрался в армейский клуб из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Лусиано вообще не уступчивый, хорош в подыгрыше, очень техничный, головой играет — умеет всё, очень быстрый. Надеюсь, травмы обойдут его стороной, и у него всё будет хорошо в ЦСКА», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий забил дебютный гол за красно-синих в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда (3:4). Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 26-й минуте.

Комментарии
