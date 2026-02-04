«Вот так это было». Гурцкая сыронизировал по поводу перехода Владислава Сауся в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». Игроком красно-белых Саусь стал в это трансферное окно. За «Балтику» он играл полтора года.

— У меня ощущение, что когда «Спартак» делает трансферы, их делает нейросеть. Потому что такие трансферы может сделать любой.

— Какой трансфер, например?

— Любой. Саусь — это покупка за те деньги, за которые его мог купить кто угодно.

— А Саусь — это же медиа. Это мы продали Сауся. Ну, в частности…

— Ты получил процент?

— Ну, нет. Я к тому, что медиа были в восторге от Сауся, они посмотрели: «О! Есть же, кого можно купить. Давай хоть Сауся купим». Вот так это было. Они даже не понимают, что он им не нужен, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».