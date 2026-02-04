Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов определил, в чём «Барселона» лучше «Реала»

Игорь Шалимов определил, в чём «Барселона» лучше «Реала»
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал, в чём «Барселона» лучше мадридского «Реала». После 22 туров Ла Лиги «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Реал» на одно очко.

«Реал» — это набор звёзд. Там потеря любого исполнителя может быть ощутима. «Барселона» более системна. Она строит командную игру, в которую вписаны мастера большого уровня. Каталонцы переигрывают соперника за счёт взаимодействия. Таких команд мало. При этом Ямаль может решить что‑то за счёт мастерства», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Действующий чемпион Испании по футболу — «Барселона».

Материалы по теме
Игорь Шалимов оценил дебютную игру Джона Джона за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android