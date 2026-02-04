Игорь Шалимов определил, в чём «Барселона» лучше «Реала»

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал, в чём «Барселона» лучше мадридского «Реала». После 22 туров Ла Лиги «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Реал» на одно очко.

«Реал» — это набор звёзд. Там потеря любого исполнителя может быть ощутима. «Барселона» более системна. Она строит командную игру, в которую вписаны мастера большого уровня. Каталонцы переигрывают соперника за счёт взаимодействия. Таких команд мало. При этом Ямаль может решить что‑то за счёт мастерства», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Действующий чемпион Испании по футболу — «Барселона».