«Рубин» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Женисом»

Сегодня, 4 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Рубин» и казахстанский «Женис». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Арройо, Кузяев, Апшацев, Моторин, Сиве, Ходжа.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Женис» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на шестом месте в турнирной таблице. Команда заработала 36 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.