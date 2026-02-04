Скидки
Вратарь ЦСКА Тороп: Баринов не жалеет себя и очень жёстко играет — это удачное подписание

Вратарь ПФК ЦСКА Владислав Тороп высказался о новичке армейцев Дмитрии Баринове.

«Баринов помогает в обороне и подсказывает. Кисляк, Обляков и Баринов хорошо смотрятся в тройке. Не боятся играть низом — это то, что нужно. Баринов играет очень жёстко и не жалеет себя. Скажу так, Баринов — удачное подписание для ЦСКА, он большой игрок!» — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Кармо играет за московский клуб с сентября 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

