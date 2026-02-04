Ролан Гусев рассказал о состоянии травмированных футболистов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов своей команды. По словам специалиста, травмированные скоро вернутся в общую группу бело-голубых.

— Уже и Баха [Бактиёр Зайнутдинов] подключается, в некоторых упражнениях участвует. В ближайшее время он будет работать в общей группе. Артур [Гомес] тоже с определёнными ограничениями, но в общую группу заходит. Надеемся, что тоже вскоре будет работать без ограничений. Дэвид [Рикардо] по индивидуальной программе работает, набирает кондиции, — сказал Ролан Гусев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».