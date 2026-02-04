Скидки
23:00 Мск
Рубен Невеш продлил контракт с «Аль-Хилялем»

Рубен Невеш продлил контракт с «Аль-Хилялем»
Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Рубен Невеш продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Аль-Хиляля».

Отмечается, что срок нового контракта 28-летнего португальца рассчитан до 2029 года.

«Рубен демонстрировал выдающуюся игру за команду, внеся свой вклад вместе со своими товарищами в завоевание «Аль-Хилялем» пяти титулов: Кубка Короля, чемпионата Саудовской Аравии, двух Суперкубков Саудовской Аравии и Кубка сезона Эр-Рияда.

Кроме того, Рубен сыграл ключевую роль в замечательных результатах «Аль-Хиляля» во время его участия в клубном чемпионате мира ФИФА 2025 года, где команда дошла до четвертьфинала турнира», — написано в сообщении клуба.

