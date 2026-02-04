Бубнов поделился впечатлениями от дебюта Джона Джона за «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру полузащитника «Зенита» Джона Джона в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо» (2:1). Для бразильского хавбека эта игра стала дебютной за сине-бело-голубых.

— Джон Джон как вам?

— Джон Джон очень большое впечатление произвёл. Во-первых, очень мощный игрок, высокий. Как этот, как его, Энрике, да? Такого же роста, очень техничный. Но Энрике всё-таки побыстрее и, быть может, даже лучше дриблингом владеет. Но этот здорово в пас играет, может и голевую отдать, и пробить. Всё умеет. Очень хороший игрок, перспективный. Он им 100% принесёт пользу. Удачное приобретение, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».