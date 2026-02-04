Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сильно отличаются». Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии

«Сильно отличаются». Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии. Он привёл пример, в котором ценовая политика этих стран сильно отличается.

— Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?
— Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии — 800 рублей. Видите, какая разница? Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.

— Хлеб?
— 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.

— Главное отличие России от Бразилии?
— Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет… — приводит слова Алвеса «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Большая потеря для нас». Игрок ЦСКА Алвес — об уходе Дивеева в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android