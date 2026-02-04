«Сильно отличаются». Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии. Он привёл пример, в котором ценовая политика этих стран сильно отличается.

— Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?

— Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии — 800 рублей. Видите, какая разница? Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.

— Хлеб?

— 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.

— Главное отличие России от Бразилии?

— Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет… — приводит слова Алвеса «Спорт-экспресс».